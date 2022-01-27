صادرات قطر ترتفع 108% في ديسمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات من جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي في قطر، اليوم الخميس، أن إجمالي صادرات البلاد في ديسمبر/كانون الأول ارتفع 107.8%على أساس سنوي إلى نحو 35.6 مليار ريال قطري.

بينما بلغت الواردات في ديسمبر/كانون الأول نحو 9.9 مليار ريال بزيادة 16.2% على أساس سنوي.

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وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع فائض التجارة في قطر في نفس الشهر 198.9% على أساس سنوي، نقلاً عن رويترز.