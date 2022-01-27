اقتصاد قطر
صادرات قطر ترتفع 108% في ديسمبر على أساس سنوي
وفائض التجارة في قطر يرتفع 198.9%
أظهرت بيانات من جهاز التخطيط والإحصاء الحكومي في قطر، اليوم الخميس، أن إجمالي صادرات البلاد في ديسمبر/كانون الأول ارتفع 107.8%على أساس سنوي إلى نحو 35.6 مليار ريال قطري.
بينما بلغت الواردات في ديسمبر/كانون الأول نحو 9.9 مليار ريال بزيادة 16.2% على أساس سنوي.
مادة اعلانية
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع فائض التجارة في قطر في نفس الشهر 198.9% على أساس سنوي، نقلاً عن رويترز.
اقرأ أيضاً
-
"صناعة الورق" تسترد مصنعها في المغرببعد نزاع قضائي ممتد من عام 2019 شركات
-
سلطنة عمان تعلن بدء تشغيل أول سوق فورية للكهرباء في الشرق الأوسطأعلنت سلطنة عمان بدء تشغيل سوق فورية للكهرباء هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف رفع كفاءة منظومة شراء الطاقة.وقالت الوكالة الرسمية إن السلطنة ... نبض السوق
-
ارتفاع أرباح بنك بوبيان الفصلية 49% إلى 16.6 مليون دينارتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 11 مليون دينار شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية