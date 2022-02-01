.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دبي تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا

  • الخط
عقارات دبي إنشاءات مناسبة
دبي
اقتصاد دبي

دبي تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا

بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في الحكومة قوله اليوم الثلاثاء إن الإمارة تبحث إمكانية تخفيض الرسوم الحكومية تدريجيا، بعد استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات.

وأضاف في التغريدة التي نشرها المكتب "مع استحداث الضريبة على أرباح الشركات سنكون حريصين على دراسة الرسوم الحكومية والبحث في
إمكانية تخفيضها تدريجيا بما يتوافق مع الواقع الجديد، وذلك بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي".

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية يوم الاثنين خطتها لاستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات للمرة الأولى اعتبارا من أول يونيو حزيران 2023 لكنها بنسبة ضئيلة تبلغ تسعة بالمئة للمحافظة على عوامل الجذب للشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد