مؤتمر LEAP.. تدشين برنامج المحتوى الرقمي في السعودية بـ4.2 مليار ريال

أعلن مؤتمر LEAP22 اليوم برنامج Ignite الجديد لإنشاء المحتوى الرقمي وإنتاجه في السعودية، باستثمارات جديدة لدعم الجيل التالي من الاتصالات والبنية التحتية، إضافةً إلى شراكة جديدة ستشهد افتتاح "تريند مايكرو" لمقرها الإقليمي في مدينة الرياض.

وجاءت أحدث مجموعة من الإعلانات خلال اليوم الثاني من المؤتمر الذي تستضيفه مدينة الرياض ويعد أضخم حدث تقني دولي لدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

مادة اعلانية

ويُعدّ البرنامج والاستثمارات الجديدة جزءاً من خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة وتسخير موقعها في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح اقتصاداً رقمياً دولياً رائداً.

وكشف مجلس المحتوى الرقمي عن إطلاق برنامج Ignite الجديد الذي من شأنه أن يحوّل المملكة إلى مركز رائد لمحتوى الترفيه الرقمي والإنتاج الإعلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة شاملة لجذب شركات المحتوى الرقمي وتعزيز نمو قطاع المحتوى والإعلام المحلي.

ويسعى برنامج Ignite إلى مضاعفة حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة إلى ثلاثة أضعاف في مجال الألعاب والصوت والفيديو والإعلان، ويدعم البرنامج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، تشمل حوافز تضم الدعم المالي للشركات المحلية والإقليمية والدولية والشركات الناشئة، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية وبرامج تنمية المواهب وتحسين السياسات واللوائح الجديدة لتمكين القطاع من النمو بوتيرة أسرع.

وستتوفر الدورات التدريبية في ثلاثة مجالات هي: الألعاب الإلكترونية والأفلام والإعلانات الرقمية، لتدريب أكثر من 4.400 مشارك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستضمن برامج التدريب أن تقوم المملكة بتطوير مجموعة المهارات التي يتطلبها القطاع ومنح الشباب السعودي المهارات التي من شأنها أن تحسّن فرص العمل لديهم.

وسيشمل البرنامج صندوقاً استثمارياً للأفلام سيخصص لتعزيز البنية التحتية وتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام المنتجة محلياً، إضافةً إلى صندوق آخر سيركز على الألعاب الإلكترونية وتطويرها وإنشاء البنية التحتية المطلوبة، مثل إستوديوهات الألعاب الإلكترونية.

ومن أجل زيادة جذب الشركاء المحليين والدوليين إلى برنامج Ignite، تعمل المملكة على تعزيز تدابير حماية الملكية الفكرية، وسيتمكن الشركاء الدوليون والمحليون من الاستفادة من الجهة الواحدة الشاملة التي تشرح عملية الاستثمار المبسطة في اقتصاد المحتوى الرقمي السعودي.

من جانبه أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي أن تقنية WiFi-6E ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2,4 غيغابت في الثانية، وستُمكِّن المملكة من ريادة تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة.

ومن المتوقع أن تتضاعف إسهامات تقنيات WiFi في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعاً من 4,7 مليارات دولار في العام 2021 إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030، وإضافةً إلى ترقية شبكة الـWiFi في المملكة، ستكون هناك مبادرات أخرى لتعزيز الاتصال، بما في ذلك التجربة الإقليمية الأولى لتقنية الأقمار الصناعية - المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وذلك لتوسيع وصول التغطية الموثوقة إلى المناطق النائية في المملكة.

كما ستعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مزادًا للترددات خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو تطور من المرجّح أن يرتقي بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالمياً في سعة النطاق المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات الجوالة، ومن المتوقع أن يزداد إسهام تقنية شبكات الجيل الخامس في دعم الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 1.4 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

بدورها أعلنت "تريند مايكرو" إطلاق مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الرياض، وبحيرة بيانات الأمن وغيرها من الاستثمارات في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 50 مليون دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التزام "تريند مايكرو" لحماية الشركات الخاصة والعامة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة.

وكشفت "تريند مايكرو" عن بحيرة بيانات الأمن السحابي (البرامج كخدمة SaaS) وتقنيات أمن الأجهزة الطرفية وأمن الشبكات، إضافة إلى حلول الكشف والاستجابة الموسعة التي سيتم توفيرها محلياً من داخل المملكة، وتُعدّ "تريند مايكرو" أول شركة عالمية للأمن السيبراني تُطلق مقرها الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبحيرة البيانات السحابية المحلية في المملكة.

وتُعدّ بحيرة بيانات الأمن الرقمي مستودعاً مركزياً يهدف إلى حفظ وإدارة جميع السجلات أو مصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بشؤون أمن الشركات، وتوفر هذه البحيرة مكاناً واحداً وشاملاً يمكن من خلاله تخزين بيانات الأمن الرقمي وتحليلها والبحث عنها واستخدامها.

كما أعلنت الشركة أيضاً إنشاء مركز امتياز للموارد الاستشارية الخاصة بخبراء الأمن السيبراني في المملكة، وستقوم بتطوير الخدمات والمبادرات لمساعدة الشركات على تعزيز أمنها السيبراني، فضلاً عن إنشاء برامج من شأنها أن تنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وقضايا السلامة العائلية على الإنترنت.

وتم تجهيز المكتب الرئيس الجديد للشركة في الرياض بمرافق ذات معايير عالمية تشمل مركز الإحاطة الخاص بالتنفيذيين ومركز التعلم والابتكار وغرفاً للاجتماعات ومساحات للتجمع، إضافة إلى العديد من المرافق الإضافية لصالح منظومة الأمن السيبراني بأكملها.

ويتوقع أن يصبح مؤتمر LEAP التقني أكبر منصة تقنية في العالم في إطلاقته الأولى، وسيسلط الضوء على المنظومة العالمية الشاملة للابتكار، وسيوجِد جسر وصل بين رواد القطاع وأصحاب الأفكار المبتكرة والاستثنائية والشركات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين لاختبار تقنيات المستقبل الرائدة والتعرف عليها.