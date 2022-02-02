سويسرا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الغد

تعتزم سويسرا إلغاء عدد من القيود المفروضة، بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس.

واقترحت الحكومة السويسرية رفع معظم قيود كورونا في البلاد، ومنها رفع الحجر الصحي. وعدم عزل الأشخاص ذوي الصلة بالشخص المصاب بالفيروس.

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وتتضمن الإجراءات إلغاء ما يسمى بشهادات كورونا أو متطلبات جواز السفر الصحي، وإلغاء حدود السعة للأحداث الكبيرة أو الحد الأقصى من الحضور للاجتماعات الخاصة.

كانت الدنمارك أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بإلغاء معظم القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا اعتبارا من أمس الثلاثاء، حيث لم تعد الدولة الاسكندنافية تعتبر تفشي كوفيد -19 ”مرضا خطيرا اجتماعيا.

وجاء إعلان سويسرا بعد قيام عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك الدنمارك المملكة المتحدة والسويد وفنلندا وجمهورية التشيك، رفع أو تخفيف "قيود كوفيد" الخاصة بهم.