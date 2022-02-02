.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سويسرا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الغد

  • الخط
كورونا ينهك أوروبا
الدنمارك تخفف قيود كورونا
فيروس كورونا

سويسرا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من الغد

منها إلغاء ما يسمى بشهادات كورونا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم سويسرا إلغاء عدد من القيود المفروضة، بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس.

واقترحت الحكومة السويسرية رفع معظم قيود كورونا في البلاد، ومنها رفع الحجر الصحي. وعدم عزل الأشخاص ذوي الصلة بالشخص المصاب بالفيروس.

وتتضمن الإجراءات إلغاء ما يسمى بشهادات كورونا أو متطلبات جواز السفر الصحي، وإلغاء حدود السعة للأحداث الكبيرة أو الحد الأقصى من الحضور للاجتماعات الخاصة.

القطاع الخاص في أميركا يخسر 301 ألف وظيفة في يناير اقتصاد اقتصاد أميركا القطاع الخاص في أميركا يخسر 301 ألف وظيفة في يناير

كانت الدنمارك أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بإلغاء معظم القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا اعتبارا من أمس الثلاثاء، حيث لم تعد الدولة الاسكندنافية تعتبر تفشي كوفيد -19 ”مرضا خطيرا اجتماعيا.

وجاء إعلان سويسرا بعد قيام عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك الدنمارك المملكة المتحدة والسويد وفنلندا وجمهورية التشيك، رفع أو تخفيف "قيود كوفيد" الخاصة بهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد اعتذاره.. فضيحة جديدة تلاحق جونسون بعد اعتذاره.. فضيحة جديدة تلاحق جونسون
اكتشف المزيد