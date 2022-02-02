اقتصاد مصر
وزير المالية المصري: نتوقع انخفاض الدين دون 90% بنهاية يونيو 2022
محمد معيط : مصر تستهدف خفض الدين إلى أقل من 85% في عام 2026/2025
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء إنه يتوقع انخفاض الدين إلى ما دون 90% بحلول نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2022، حسب رويترز.
وفي مقابلة مع العربية، أمس الثلاثاء، أفاد معيط بأن الحكومة تستهدف الوصول بالدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي عام 2025/2026، مشيرا إلى أن مصر لا تخطط لإصدار سندات يوروبوند خلال العام المالي الحالي.
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وأشار وزير المالية المصري إلى أن بلاده تناقش إصدار سندات خضراء وسندات بعملات آسيوية العام المالي الحالي.
وخلال مؤتمر اليوم، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن إجمالي الصادرات المصرية خلال 2021 بلغ 45.2 مليار دولار.
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