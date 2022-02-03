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انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ14 على التوالي 

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اقتصاد مصر

انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ14 على التوالي

مع تراجع حجم الأعمال الجديدة

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح شهري اليوم الخميس، أن الأنشطة غير النفطية بالقطاع الخاص المصري انكمشت للشهر الـ14 على التوالي في يناير/كانون الثاني مع تراجع مستويات الناتج بأقوى وتيرة منذ أكثر من عام ونصف العام وتراجع حجم الأعمال الجديدة.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 من 49 في ديسمبر/كانون الأول ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وهذا أقل رقم مسجل منذ أبريل/نيسان 2021.

وقالت آي.إتش.إس ماركت: "بيانات مديري المشتريات في يناير/كانون الثاني أشارت إلى تدهور قوي في أوضاع الأعمال في القطاع غير النفطي المصري"، حسب رويترز.

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وأضافت: "بعض الشركات وجدت أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قيد المبيعات وعلقت شركات أخرى على مشاكل الإمدادات المرتبطة بالجائحة".

وتراجع المؤشر الفرعي الخاص بالإنتاج إلى 45.9 من 48.2 في ديسمبر/كانون الأول في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 46.9 من 48.8.

ونزل مؤشر طلبيات الصادرات إلى 49.3 من 54.9 في ديسمبر/كانون الأول وهبط مؤشر كميات المشتريات إلى 47.1 من 51.4.

وزاد مؤشر التوقعات المستقبلية للناتج إلى 65.2 من 61.4 في ديسمبر/كانون الأول.

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