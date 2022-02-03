انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ14 على التوالي
مع تراجع حجم الأعمال الجديدة
أظهر مسح شهري اليوم الخميس، أن الأنشطة غير النفطية بالقطاع الخاص المصري انكمشت للشهر الـ14 على التوالي في يناير/كانون الثاني مع تراجع مستويات الناتج بأقوى وتيرة منذ أكثر من عام ونصف العام وتراجع حجم الأعمال الجديدة.
وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.9 من 49 في ديسمبر/كانون الأول ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش. وهذا أقل رقم مسجل منذ أبريل/نيسان 2021.
وقالت آي.إتش.إس ماركت: "بيانات مديري المشتريات في يناير/كانون الثاني أشارت إلى تدهور قوي في أوضاع الأعمال في القطاع غير النفطي المصري"، حسب رويترز.
وأضافت: "بعض الشركات وجدت أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات قيد المبيعات وعلقت شركات أخرى على مشاكل الإمدادات المرتبطة بالجائحة".
وتراجع المؤشر الفرعي الخاص بالإنتاج إلى 45.9 من 48.2 في ديسمبر/كانون الأول في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 46.9 من 48.8.
ونزل مؤشر طلبيات الصادرات إلى 49.3 من 54.9 في ديسمبر/كانون الأول وهبط مؤشر كميات المشتريات إلى 47.1 من 51.4.
وزاد مؤشر التوقعات المستقبلية للناتج إلى 65.2 من 61.4 في ديسمبر/كانون الأول.
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