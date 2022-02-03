مصر تترقب 2.4 مليار دولار من الإدراج بمؤشر جي بي مورغان للسندات

قال بنك جي بي مورغان، اليوم الخميس، إن السندات السيادية المحلية لمصر قد تجتذب تدفقات تصل إلى 2.4 مليار دولار نتيجة لإدراجها في مؤشر رئيسي للأسواق الناشئة العالمية والذي بدأ هذا الأسبوع.

وكتب شون كيلي من جي بي مورغان في مذكرة للعملاء: "نتوقع أن تكون التدفقات المرتبطة بالمؤشر على الأرجح في حدود 600 مليون إلى 1.2 مليار دولار كجزء من الإدراج الأولي مع توقع مبلغ مماثل الشهر المقبل".

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ومصر، التي يبلغ عائد سنداتها لأجل عشر سنوات أقل بقليل من 15% حاليا، هي صاحبة ثاني أعلى عائد في المؤشر بعد تركيا، حيث يبلغ عائد نفس السندات نحو 24%.

وأضاف كيلي أن "التحسن ينبع في معظمه من الزيادة المتوقعة في إيرادات السياحة، إذ بدأت مخاوف كوفيد-19 في التلاشي. كما لا تزال إيرادات قناة السويس قوية، وستعززها زيادة رسوم العبور 6% اعتبارا من هذا الشهر.

وفي مقابلة حديثة مع العربية، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، ألا تقل التدفقات الأجنبية القادمة لمصر عن مليار دولار بعد الإدراج في مؤشر جي بي مورغان للسندات.

وأضاف وزير المالية أن مصر تدخل المؤشر بوزن كبير يصل إلى 14 إصدار بقيمة 26 مليار دولار بوزن 1.85%.

وذكر معيط أن هذا يبعث رسائل للمستثمرين الذين يركزون في تكوين محفظتهم على هذه المؤشرات وتخصيص أوزان من داخل هذه المؤشرات، وبالتالي يفتح مجالا إضافيا لمصر لجذب مستثمرين جدد مرتبطين بتلك المؤشرات.