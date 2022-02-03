"موبايلي": Leap تحول كبير للسعودية نحو الاقتصاد الرقمي

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المهندس سلمان البدران، إن مؤتمر Leap، يعد علامة فارقة وتحولا كبيرا للسعودية نحو الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أنه منصة كبيرة ستستقطب الكثير من التقنيات والكفاءات والخبرات إلى السعودية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "نفخر في (موبايلي) كشركة، أن مشاركين في (المؤتمر)، كشريك استراتيجي، كما نقدم كذلك من خلال مشاركتنا العديد من الحلول والتقنيات المبتكرة"، موضحا أن الشركة تقدم حلولا مبتكرة في مجالات عدة، منها القطاع الصحي والطبي والزراعي، فضلا عن قطاعات حكومية وتجارية مختلفة.

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وأشار إلى أن تلك الحلول ستكون متوافرة خلال الفترة المقبلة وستقدمها الشركة للكثير من العملاء، مبينا أن الكثير من الحلول في مراحل التنفيذ حاليا، فيما ستكون الأخرى تحت التجربة.

وذكر أن "موبايلي" لها تجربة في تجربة العميل، موضحا أن استراتيجية الشركة تتمحور بشكل عام حول العميل وإثراء تجربته، حيث أنشأت الشركة مركزا كبيرا لتجربة العملاء، تم فيه استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن السعودية، تستضيف في سعيها المتواصل ضمن رؤية 2030، مؤتمر Leap الذي يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي تحت سقف واحد لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.