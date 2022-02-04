ولي العهد السعودي يوجه بإقامة مؤتمر "LEAP" سنويا بالمملكة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بإقامة مؤتمر ومعرض ليب "LEAP" سنويا في المملكة.

بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع وجه سمو سيدي ادام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمر سنوي



نراكم بحول الله في ليب ٢٠٢٣



شكراً من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي #LEAP22 pic.twitter.com/dp8k5wPgaf — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) February 3, 2022

وأضاف السواحه في تغريده على تويتر: "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع وجه سموه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرا سنويا.. نراكم في ليب 2023".

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واستضافت الرياض ضمن سعيها المتواصل ضمن رؤية 2030، مؤتمر Leap الذي يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي تحت سقف واحد لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

وضم المؤتمر الذي عقد من 1 إلى 3 فبراير بالرياض أكثر من 350 متحدثًا خبيرًا عبر ست مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور. ويمثل المؤتمر منصة عالمية وحدثاً استثنائياً يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية والتقنيات المميزة الواعدة من جميع أنحاء العالم. كما يعتبر منبرا للتقدم الدائم المتسارع والاعتماد لأحدث التقنيات.

ويتجه الاقتصاد الرقمي في المملكة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن النفط بنسبة تبلغ 3%، وهو ما تسعى المملكة لتعزيزه مع رؤية 2030.