البحرين: تأشيرات إقامة ذهبية "دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين

قالت البحرين اليوم الاثنين، إنها استحدثت نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم.

ستجدد تأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة.

مادة اعلانية

وفي أكتوبر، أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، والتي شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية.

ولاستحقاق التأشيرة الجديدة، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5306 دولار أميركي) شهريا.

وسيكون من يمتلكون عقارات قيمتها أعلى من مستوى معين، والمتقاعدون، والموهوبون الذين يستوفون معايير وشروطا معينة، مؤهلين أيضا للحصول على التأشيرة الجديدة.

كانت الإمارات، الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، قد أتاحت على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا، وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم.