.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البحرين: تأشيرات إقامة ذهبية "دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين

  • الخط
المنامة
المنامة
اقتصاد البحرين

البحرين: تأشيرات إقامة ذهبية "دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين

ستجدد التأشيرة إلى أجل غير مسمى

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت البحرين اليوم الاثنين، إنها استحدثت نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم.

ستجدد تأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة.

وفي أكتوبر، أعلنت البحرين عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، والتي شملت مشاريع كبرى في البنية التحتية.

موديز تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف A1 مع نظرة مستقرة اقتصاد اقتصاد السعودية موديز تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف A1 مع نظرة مستقرة

ولاستحقاق التأشيرة الجديدة، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5306 دولار أميركي) شهريا.

وسيكون من يمتلكون عقارات قيمتها أعلى من مستوى معين، والمتقاعدون، والموهوبون الذين يستوفون معايير وشروطا معينة، مؤهلين أيضا للحصول على التأشيرة الجديدة.

كانت الإمارات، الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، قد أتاحت على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا، وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد