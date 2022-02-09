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الواردات الألمانية تقفز 4.7% إلى 110 مليارات يورو في ديسمبر

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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
الصادرات الألمانية زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر رغم استمرار اختناقات الإمدادات
اقتصاد أوروبا

الواردات الألمانية تقفز 4.7% إلى 110 مليارات يورو في ديسمبر

ارتفاع الصادرات على غير المتوقع

دبي - العربية.نت

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أفاد مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الأربعاء، بأن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في ديسمبر الماضي، حيث ظلت دفاتر الطلبيات ممتلئة على الرغم من استمرار نقص المواد الخام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المكتب أن الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، زادت 0.9% على أساس شهري إلى 117 مليار يورو (133.58 مليار دولار) مقارنة مع تراجع بـ 0.2% توقعه اقتصاديون.

وقفزت الواردات 4.7% إلى 110 مليارات يورو، مقارنة مع متوسط توقعات لانخفاضها بواقع 1.5%.

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وكانت الصادرات الألمانية زادت بأكثر من المتوقع كثيرا في أكتوبر، رغم استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون في طريقه إلى التعافي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية زادت 4.1% على أساس شهري في أكتوبر، بعد انخفاضها في كل من أغسطس وسبتمبر.

وانخفض الفائض التجاري إلى 12.5 مليار يورو (14.16 مليار دولار) من قراءة معدلة بلغت 12.9 مليار يورو في سبتمبر.

وكان استطلاع رأي أجرته "رويترز"، أشار إلى زيادة الصادرات 0.9% ونمو الواردات 0.4%، وبلوغ الميزان التجاري 13.4 مليار يورو.

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