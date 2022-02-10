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التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 7.3% في يناير

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اقتصاد مصر

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 7.3% في يناير

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 119.1 نقطة في يناير

القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1% عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.

أما مجموعة الايجار المحتسب للمسكن فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3%.

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