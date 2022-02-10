التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 7.3% في يناير
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 119.1 نقطة في يناير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1% عن شهر ديسمبر 2021.
وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.
أما مجموعة الايجار المحتسب للمسكن فقد ارتفعت بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.
يأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3%.
-
مصر تتوقع إدراج ديونها في "يورو كلير" قبل نهاية 2022سيتم تسوية الديون المحلية بالعملة المصرية في أوروبا اقتصاد
-
بنك الرياض يجمع 750 مليون دولار من طرح صكوكبلغ إجمالي عدد الصكوك 3750 صكاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار أسواق المال
-
تجارة مصر وأميركا تتجاوز 9 مليارات دولار في 2021الصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت 3.3 مليار دولار اقتصاد