تجارة مصر وأميركا تتجاوز 9 مليارات دولار في 2021

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لتبلغ خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار.

وقال رئيس المكتب التجاري لمصر في واشطن، أحمد عنتر، إن حجم الصادرات المصرية بلغ 3.3 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت الواردات نحو 5.8 مليار دولار.

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وأوضح أن صادرات مصر من النظام المعمم للمزايا الأميركية "جي إس بي" حققت ارتفاعا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021 بنسبة 35.6% لتبلغ ما قيمته 266.6 مليون دولار مقابل 196.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية من خلال نظام "جي إس بي" تمثل في (البولي إيثيلين، وصفائح غير لاصقة، وعلب ألمنيوم، وبراميل، وألواح وصفائح، ومراتب وألواح زجاجية، ومنتجات غير منسوجة، كما تضمن منتجات العصائر، الخضار المجمدة، الدهانات والورنيش، والبروبرولين، والفراولة المجمدة، وحبوب غير مقشرة أو محضرة، العسل الأسود، والخمائر غير النشطة، والبولي إيثيلين، ومنتجات معدنية طبيعية، والمربى وجلي الفاكهة والمرملات والمخللات، والخضروات والفواكه والمكسرات والجيلاتين ومشتقاته.

فيما كشف نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي، عن أن الولايات المتحدة الأميركية تعد ثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021، حيث تمثل 5.4% من إجمالي صادرات القطاع.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في صادرات الصناعات الغذائية المصرية للولايات المتحدة خلال 2021 بنسبة 23% لتسجل نحو 223 مليون دولار، مقابل 181 مليون دولار خلال 2020. وأشار إلى أنها تعد أكبر قيم الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي حدثت على الإطلاق خلال السنوات السابقة.

وذكر أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية بلغت 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي لتمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. ولفت إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة في عام 2021 بلغ حوالي 279 شركة، وسجل عدد الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار حوالي 55 شركة وتمثل صادراتهم 84% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى استحواذ 10 سلع على 76.7% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية لأمريكا ، يأتي على رأسها "النباتات الطبية والعطرية" بقيمة 39 مليون دولار لتمثل 18% من إجمالي صادرات القطاع إلى أميركا في 2021، يليها "الخضار المجمدة" بقيمة 26 مليون دولار وتمثل نسبة 12% من إجمالي الصادرات، ثم "محضرات الخضر والمعلبات" بقيمة 23 مليون دولار لتمثل 10% من إجمالي الصادرات.