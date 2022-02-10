دبي.. رفع تدريجي لقيود الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات
شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنه سيتم الرفع التدريجي للقيود المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لمختلف الأنشطة والفعاليات في إمارة دبي، في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والترفيهية ومراكز التسوق إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمناسبات الاجتماعية ووسائل النقل، اعتباراً من أمس وصولاً إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية بحلول 15 فبراير الجاري، وذلك تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتخذة بخصوص الشأن ذاته.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بارتداء الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة.
كما أشادت اللجنة العليا بتجاوب أفراد المجتمع والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمام للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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