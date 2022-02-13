تركيا تخفض الضريبة على المواد الأساسية في محاولة لكبح التضخم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1٪ من 8٪ في محاولة لخفض التضخم.

ودعا أردوغان الشركات إلى خفض أسعارها اعتبارًا من يوم الاثنين، لتعكس التغيير، في ظهور افتراضي في مؤتمر صحافي لوزارة المالية حول حزم الدعم الاقتصادي الجديدة.

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وقال وزير المالية نور الدين النبطي في الحدث، إن الحكومة ستنشئ أيضًا فريق عمل لفحص الأسعار وتطبيقًا للهاتف المحمول لمساعدة المواطنين في العثور على أرخص السلع.

تراجعت الليرة وارتفع التضخم مع قيام البنك المركزي التركي، بإيعاز من أردوغان، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية من سبتمبر. وفي يناير، تسارع معدل التضخم السنوي إلى 48.7٪، وهو أعلى مستوى منذ تولي أردوغان السلطة قبل عقدين.

كما أوضح النبطي تفاصيل حزمة جديدة لصندوق ضمان الائتمان مع قيام الحكومة بدور الضامن، بما يصل إلى 60 مليار ليرة (4.45 مليار دولار).

وتقدم الحكومة قروضاً جديدة لشركات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، بفائدة تصل إلى 16٪. وهي تعد رخيصة حيث تُظهر تقديرات بلومبرغ أن متوسط ​​سعر الفائدة المرجح لقروض البنوك التجارية اعتبارًا من 2 فبراير هو 22.7٪.

ستراقب الحكومة استخدام الأموال للتأكد من أنها تمول الإنتاج والصادرات، ردًا على الشكاوى من أن الشركات استخدمت سابقًا مثل هذه الحزم الائتمانية لشراء الدولارات.

وحث النبطي الأتراك على إدخال مدخراتهم من الذهب - والتي تقدر بنحو 5000 طن - في النظام المصرفي. وهذا يعادل ما بين 250-350 مليار دولار.

وقال بعد لقائه مع مستثمرين في لندن الأسبوع الماضي، إن ذلك سيدعم البنك المركزي ويلبي احتياجات النقد الأجنبي.