البطالة في مصر‭ ‬تنخفض إلى 7.4% في الربع الأخير من 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) من العام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,4% من إجمالي قوة العمل، مقابل 7,5% في الربع السابق، أي بانخفاض قدره 0,1%، وبارتفاع قدره 0,2% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجـم قـوة العمل 29,653 مليون فرد مقابل 29,380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0,9٪. وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,234 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,419 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,487 مليون فرد بينما بلغ للإناث 5,166 مليون فرد.

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يرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 11 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 273 ألف فرد.

وبلغ تقدير المتعطلين 2,2 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالي قوة العمل (1,280مليون من الذكور، 920 ألفاً من الإناث)، مقابل 2,211 مليون متعطل في الربع الثالث 2021، بانخفاض قدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبـارتفاع قـدره 34 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1,6٪.