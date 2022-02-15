بعد عجز قياسي.. هذه الضريبة تنقذ ميزانية تركيا

تحولت ميزانية الحكومة المركزية التركية إلى فائض بعد عجز قياسي في ديسمبر، بعد أن ارتفع الدخل من ضريبة الشركات.

وسجلت الحكومة فائضا ماليا شهريا قدره 30 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) الشهر الماضي. ويقارن ذلك بعجز قدره 24.2 مليار ليرة في نفس الشهر قبل عام.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 96% عن العام السابق لتصل إلى 176 مليار ليرة الشهر الماضي، مما يشير إلى زيادة بالقيمة الحقيقية عند تعديلها لتضخم المستهلكين بنسبة 48.7%.

وجاءت الإيرادات مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 86% لتصل إلى 147.4 مليار ليرة خلال نفس المدة. وجاء نصيب الأسد من زيادة 2963% لتحصيل ضرائب الشركات، والتي وصلت إلى 14.5 مليار ليرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما زاد الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة 44% إلى 131.7 مليار ليرة. وانخفض الإنفاق على مدفوعات الفائدة بنسبة 35% إلى 14.2 مليار ليرة.

ومن المتوقع أن تحصل ميزانية تركيا على دفعة في فبراير من صافي دخل البنك المركزي لعام 2021، إذ ستكمل سلطة النقد توزيع الجزء الأكبر من أرباح وأموال الاحتياط البالغة 49.3 مليار ليرة على الحكومة هذا الشهر.

وسجلت وزارة الخزانة عجزا نقديا قدره 37.8 مليار ليرة في يناير.