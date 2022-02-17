محضر اجتماع الفيدرالي يكشف عن رفع سعر الفائدة "قريباً"

كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في يناير الماضي، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وضعوا خططًا لبدء رفع أسعار الفائدة قريباً، وخفض تريليونات الدولارات من السندات في الميزانية العمومية للمركزي الأميركي.

وأعرب بعض المسؤولين في الاجتماع عن مخاوفهم بشأن الاستقرار المالي قائلين إن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل خطرا كبيرا، مؤكدين أن الظروف من المحتمل أن تستدعي البدء في تقليص حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام.

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ويراهن المستثمرون على أن مسؤولي الفيدرالي قد يرفعون أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل كما يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس على الأقل في عام 2022.