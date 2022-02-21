البحرين تضع حجر أساس "منطقة التجارة الأميركية"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، عن وضع حجر أساس مشروع منطقة التجارة الأميركية الواقعة في مدينة سلمان الصناعية.

وتأتي منطقة التجارة الأميركية نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد.

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كما تأتي منطقة التجارة الأميركية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها نحو 110 ألف متر مربع، والتي تصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا".

وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأميركية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وسوف تسمح منطقة التجارة الأميركية في مملكة البحرين للشركات الأميركية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إن توافر الفرص الاقتصادية في المنطقة تعد فرصة مثالية للشركات الأميركية للاستثمار وتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأميركية في مملكة البحرين، والتي ستعزّز آفاق أوسع للعلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة.

يُشار إلى أنّ مشروع منطقة التجارة الأمريكية يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين، والمكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وتوفير فرصٍ نوعية واعدة للمواطنين، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.