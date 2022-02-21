المركزي الروسي يتوقع نمو الاقتصاد المحلي 5.5% في الربع الأول
المركزي الروسي رفع سعر الفائدة 8 مرات منذ بداية 2021
توقع البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، نمو اقتصاد روسيا بنسبة 5.5% في الربع الأول المنتهي في مارس 2022، فيما سيحوم التضخم حول معدل 8.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.5% هذا الشهر، في ثامن زيادة للفائدة منذ بداية 2021،
بينما يحاول كبح التضخم الذي يعادل حاليا ضعفي المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل والبالغ 4%.
وقال البنك المركزي اليوم إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في الربع الأول بعد نمو بلغ 4.7% العام الماضي، بفضل استهلاك قوي للأسر.
وأضاف أن التضخم السنوي في يناير/ كانون الثاني بلغ 8.7% ووصل إلى 8.8% حتى الرابع من فبراير/شباط.
وتوقع المركزي الروسي أن يتباطأ التضخم بحلول نهاية العام إلى 5.0-6.0% بفضل الزيادات في أسعار الفائدة الرئيسية، لكن المعدل من غير المتوقع أن يصل إلى النطاق المستهدف 4.0-4.5% قبل منتصف 2023.
-
الرئيس التنفيذي: أرامكو تُراجع الأصول التي قد يتم طرحها مستقبلاقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، إن أرامكو تُراجع الأصول التي قد يتم طرحها مستقبلا وإن أي طرح إضافي لأسهم الشركة تقرره الحكومة.وأضاف الناصر ... أسواق العربية 1830
-
أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية.. أرامكو الثالثةحلت أبل في صدارة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، بـ2.7 تريليون دولار، وجاءت مايكروسوفت ثانية بقيمة 2.16 تريليون دولار.وجاءت أرامكو السعودية ثالثا ... أسواق العربية 1830
-
النمسا: العقوبات الأوروبية على روسيا ستشمل "نورد ستريم 2"في حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا اقتصاد