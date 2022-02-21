"الغذاء والدواء" السعودية تحذر من 3 منتجات أميركية
لاحتمال تلوثها ببكتيريا "السالمونيلا" و"كورونوباكتر"
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من ثلاثة منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج إحدى المنشآت التابعة لشركة "أبوت" Abbott الأميركية، وهي (ELECARE JR 400G) و(ELECARE 400G) و(SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا "كورونوباكتر" (Cronobacter sakazakii) وبكتيريا "السالمونيلا" (Salmonella Newport).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة نشرت عبر موقعها الرسمي جدولاً توضيحياً للمنتجات المتأثرة يضم اسم المنتجات وأرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية والرقم التعريفي للمنتجات "الباركود".
وأكدت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه بتلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.
وأوضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا "Salmonella" في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن بكتيريا "Cronobacter" التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار.
وأضافت أن العدوى قد تشكل خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.
وأوصت "الغذاء والدواء"، المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظاً على صحة أطفالهم، مشيرة إلى أنه يمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق "طمني" أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).
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