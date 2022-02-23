.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% في العام الحالي

  • الخط
اقتصاد أوروبا

ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% في العام الحالي

12 يورو للساعة الحد الأدنى للأجر في أكتوبر 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجه ألمانيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% على دفعات خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأقرت برلين زيادة الحد الأدنى أوائل العام الجاري، إلى 9.82 يورو للساعة مع التوجه لزيادتها بداية من يوليو المقبل إلى 10.5 يورو على أن ترتفع في أكتوبر المقبل إلى 12 يورو.

من جهة أخرى أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار البدلات والرواتب في أستراليا 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي ما يستبعد أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة قريبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تسيطر حالة من الخوف على الكثير من سكان منطقة دونيتسك؟ لماذا تسيطر حالة من الخوف على الكثير من سكان منطقة دونيتسك؟
اكتشف المزيد