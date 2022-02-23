اقتصاد أوروبا
ألمانيا تتجه لرفع الحد الأدنى للأجور 25% في العام الحالي
12 يورو للساعة الحد الأدنى للأجر في أكتوبر 2022
تتجه ألمانيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% على دفعات خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأقرت برلين زيادة الحد الأدنى أوائل العام الجاري، إلى 9.82 يورو للساعة مع التوجه لزيادتها بداية من يوليو المقبل إلى 10.5 يورو على أن ترتفع في أكتوبر المقبل إلى 12 يورو.
من جهة أخرى أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار البدلات والرواتب في أستراليا 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي ما يستبعد أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة قريبا.
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