بعد تصعيد روسيا.. صندوق النقد يبدأ مهمة تمويل أوكرانيا بـ 700 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ مهمة افتراضية إلى أوكرانيا، والتي إذا نجحت، ستمهد للبلاد طريق الحصول على مزيد من المساعدات، لدعم اقتصادها بعد تصاعد المواجهة مع روسيا.

قال البنك ومقره واشنطن في بيان، إن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيبدأون مراجعة عبر الإنترنت لبرنامجهم مع الدولة الواقعة في شرق أوروبا اليوم الأربعاء، حيث تتوقع الحكومة في كييف تلقي 700 مليون دولار من المدفوعات بعد انتهاء المهمة.

ازداد اعتماد أوكرانيا على الأموال الأجنبية منذ أن بدأت روسيا المجاورة في حشد القوات على حدود البلاد في نوفمبر.

وينفي الكرملين نوايا الغزو، لكن اعتراف موسكو أمس الثلاثاء بالجمهوريات الانفصالية التي نصبت نفسها ذاتياً، وإرسال قوات إلى تلك المناطق يمثل تصعيدًا أضر بعملة الهريفنيا والديون الأوكرانية.

وقع صندوق النقد الدولي وأوكرانيا على برنامج قرض بقيمة 5 مليارات دولار في العام 2020، وتم تمديده حتى يونيو 2022 بشرط أن تقوم الدولة بتحسين الحوكمة في البنوك والشركات التي تديرها الدولة، وإظهار تنفيذ سياستها لمكافحة الكسب غير المشروع. كما التزمت الحكومة بتعيين رئيس مكتب خاص لمكافحة الفساد، وهي خطوة أثار تأجيلها المتكرر غضب المانحين الدوليين.

بصرف النظر عن مدفوعات صندوق النقد الدولي، تعتمد الحكومة الأوكرانية على 1.2 مليار يورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي، وضمان قرض بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة، ومساعدة من شركاء غربيين آخرين بما في ذلك كندا.