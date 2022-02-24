بايدن: الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا في محاولة واسعة لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف بايدن أن مجمل العقوبات ستستهدف تريليونات من الأصول وستتضمن إجراءات محددة ضد النخب الروسية والبنوك بما في ذلك بنك VTB المملوك للدولة.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

وقال إن البيت الأبيض سمح أيضًا بنشر قوات إضافية في ألمانيا حيث يسعى حلفاء الناتو إلى تعزيز الدفاعات في أوروبا.

"اليوم تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت."

قال بايدن بعد ظهر يوم الخميس: "لقد تحدثت مع قادة مجموعة السبع هذا الصباح، ونحن على اتفاق كامل وشامل، سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين".

قبل تصريحات بايدن، قال قادة مجموعة الدول السبع إنهم "يدينون" العدوان العسكري الروسي في أوكرانيا ووعدوا بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية قاسية ومنسقة" ضد الكرملين.

مثل قادة العالم الآخرين، قال بايدن إن العقوبات الأميركية ضد روسيا ستقيد أيضًا تجارة التكنولوجيا الفائقة مع موسكو للحد من وصولها إلى أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وأجهزة الدفاع، فيما أعلنت كل من المملكة المتحدة وكندا عن إجراءات صارمة على الصادرات إلى روسيا في وقت سابق يوم الخميس.

وتأتي العقوبات الاقتصادية مع تقدم القوات الروسية عبر أوكرانيا بعد أن شنت هجومًا واسع النطاق على جارتها في وقت مبكر من يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشن "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا تهدف إلى التحقق من قدرتها العسكرية، وأضاف أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية.

تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إنه لا يوجد دليل يذكر على العدوان العسكري من أوكرانيا ، وأن المزاعم الروسية بعكس ذلك تستخدم كذريعة موسكو للغزو.

أبقى الصراع العسكري في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية اللاحقة الأسواق العالمية متقلبة لأسابيع وأثار قلق التجار مرة أخرى يوم الخميس. في أوروبا، أغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضًا بأكثر من 3٪ حيث تراجعت أسهم البنوك بأكثر من 8٪ ، بينما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 4٪.