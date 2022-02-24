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بوتين: روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: روسيا ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي

قال إن الغرب ترك لنا "صفر" خيارات

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا، رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها وتلك التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم، على خلفية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا "ستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي"، وأنها "لا تريد تقويض النظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي إليه"، مضيفاً أن الغرب ترك لنا "صفر" خيارات.

وذكر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل القطاعين الصناعي والمالي وقيودا على التصدير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في وقت لاحق اليوم، لمناقشة العقوبات، بعد أن غزت قوات روسية أوكرانيا اليوم في هجوم بري وبحري وجوي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن الثلاثاء، عن عقوبات شاملة على أحد البنوك الروسية الكبرى (VEB) والمصرف العسكري.

وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية، توعّدت موسكو بردّ "قاس" على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدة أن هذه العقوبات "لن تمنعها" من تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت: "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية".

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