عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا.. ستستهدف الصناعة والمال والصادرات

ذكر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل القطاعين الصناعي والمالي وقيودا على التصدير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الدبلوماسي: "نريد أكبر حزمة ممكنة بحيث تستهدف القطاعات الصناعية والمالية وقيودا على التصدير وربما سياسة تأشيرات الدخول".

وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي، ستستهدف نخبة رجال الأعمال الأثرياء، خصوصا أولئك المحيطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في وقت لاحق اليوم، لمناقشة العقوبات، بعد أن غزت قوات روسية أوكرانيا اليوم في هجوم بري وبحري وجوي.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن الثلاثاء، عن عقوبات شاملة على أحد البنوك الروسية الكبرى (VEB) والمصرف العسكري.

وتمنع العقوبات المؤسسات المالية الأميركية من معالجة المعاملات الخاصة بـ(VEB) والمصرف العسكري، حيث يؤدي هذا إلى منع البنوك فعليًا من المعاملات التي تنطوي على الدولار الأميركي، العملة الاحتياطية العالمية.