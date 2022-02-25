رئيس مجلس السيادة السوداني يعين حسين جنقول محافظا جديدا للبنك المركزي
سبق تعيينه محافظا في مايو 2019 إلا أنه استقال في نوفمبر من نفس العام
قال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني في وقت متأخر الخميس إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عين حسين يحيى جنقول محافظا جديدا للبنك المركزي.
وليست المرة الأولى التي يتولى فيها جنقول هذا المنصب، حيث سبق في مايو 2019، أن أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا محافظاً لبنك السودان المركزي قبل أن يقدم استقالته من المنصب في نوفمبر من ذات العام .
وفي ديسمبر، أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قبول استقالة رئيس بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.
وتخرج الباشا من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك عام 2000.
والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بإداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.
وعين حسين يحيى جنقول الباشا، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام الماضي 2018 قبل ان يصدر قرار بتعيينه بديلًا لمحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي.
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