واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع 93% في شهر

واصلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاضها بنسبة 92.7% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي إلى نحو 10.4 مليون دولار، مقابل نحو 144.4 مليون دولار بالشهر المماثل من 2020.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها الهواتف المحمولة، والسيارات الركوب إلى نحو 271.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 321.8 مليون دولار في نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 50.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.5%.

وتضمنت قائمة الواردات المصرية لشهر نوفمبر كلا من واردات الأثاث والمقاعد وحوامل فرش، وتراجعت قيمة الواردات المصرية منها لتسجل نحو 9.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 14.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 32.6%.

وإجمالاً، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة لتسجل نحو 462.9 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 622.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 159.4 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 25.6%.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 940.6 مليون دولار، مقابل 1.058 مليار دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 117.4 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 11%.