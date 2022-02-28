مصر تصرف 2 مليار جنيه للمنشآت السياحية المتعثرة

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في مصر، على صرف الدفعة الـ10 والـ11 للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريا.

وأوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة، بلغت أكثر من 2.062 مليار جنيه، استفاد منها 419.7 ألف عامل، يعملون فى 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.

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ووجه الوزير أعضاء مجلس الإدارة بإعداد رؤية حول إمكانية استثمار أموال الصندوق لتحقيق عوائد تكفي لتوفير الإعانات للمنشآت المتعثرة من الأعضاء، مشدداً على الحفاظ على أموال الصندوق وعدم إهدارها في الرؤى المقدمة وضرورة تحليل المخاطر.

وقال إن الصندوق لا يمكنه التخلي عن أي منشأة تتعرض لظروف اقتصادية تسدد اشتراكاتها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها القانون.

وأضاف سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ في الوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

من جانبه، ذكر الأمين العام للصندوق، محمد البدوي، أنه تم صرف إعانات خلال العام الماضي بلغت 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، لافتا إلى أن الصندوق يمضي حالياً في تجهيز المقر الخاص به في مبنى الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاقد مع إحدى الشركات.