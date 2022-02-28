مصر تمدد موعد تقديم العروض في مناقصة دولية لشراء القمح

قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مددت الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة دولية لشراء القمح اليوم الاثنين لمدة ساعة واحدة بعد قلة العروض المشاركة نتيجة الأزمة الأوكرانية.



وقال متعاملون إن العروض يجب أن تقدم الآن قبل الساعة 1400 بتوقيت القاهرة (1200 بتوقيت غرينتش).

كانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ألغت مناقصة شراء دولية، يوم الخميس، بسبب الإقبال الضعيف من المُصدرين الرئيسيين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

مادة اعلانية

وقال مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حاليا حوالي 4.5 أشهر، كما أنها ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي 4 ملايين طن من القمح، مما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري.