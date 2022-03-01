خط قطار مباشر بين أبوظبي ودبي ضمن شبكة "قطار الاتحاد"

أعلنت حكومة دبي استكمال أعمال الخط الرئيسي لمشروع قطار الاتحاد بين إماراتي دبي وأبوظبي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، أن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، شهدا ربط أبوظبي ودبي بالخط الرئيسي لـ "قطار الاتحاد"، حيث ثبتا القطعة الأخيرة على سكة القطار، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والاقتصادي بين الإمارتين، وتمهيداً لربط بقية إمارات الدولة بشبكة وطنية متكاملة للسكك الحديدية في دولة الإمارات.

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ويأتي إنجاز الخط الرئيسي بين إمارتي أبوظبي ودبي في إطار "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" والذي أطلقته دولة الإمارات مؤخراً، وتحت مظلة مشاريع الخمسين.

ويعتبر البرنامج، الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 50 مليار درهم، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، إذ من المتوقع أن يوفر البرنامج فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم.

ويبلغ طول المسار "طريف - العوير" 256 كيلومترا بما يتضمن 29 جسراً و60 معبراً و137 قناة لتصريف المياه.

وبلغ إجمالي أعمال الحفر والردم 46 مليون متر مكعب. وشارك في العمل 13300 عامل أنجزوا 47 مليون ساعة عمل.