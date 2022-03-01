روسيا تعترف.. العقوبات تحد من قدرة موسكو على دعم الروبل
معهد التمويل الدولي: العقوبات طالت 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا الأجنبية
أقرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابليلينا Elvira Nabiullina لأول مرة أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.
ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40٪ إلى 50٪ من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.
وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الآن.
ومن بين الاحتياطيات الأجنبية التي قد تكون متوفرة لروسيا نحو 20% على شكل ذهب مخزن على الأراضي الروسية ونحو 14% في الصين.
وأعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.
كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل 80% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.
-
رويترز: "أدنوك" الإماراتية ستزود مشترين آسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليهاأسواق النفط العالمية في حالة من الفوضى وقد تباطأت التجارة جراء الوضع في أوكرانيا طاقة
-
كندا تحظر استيراد النفط الروسي.. بوتين أكثر المستفيدين من القطاعرداً على غزو أوكرانيا طاقة
-
"جنرال موتورز" توقف تصدير سياراتها إلى روسياتبيع 3 آلاف مركبة فقط سنويا شركات