قرار صارم.. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل 80% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

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ومع فرض الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، حظرا فوريا لأي تعامل مع المصرف المركزي الروسي، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين أن تشل تلك الخطوة قدرة موسكو على نقل الأموال.

وأوضحوا أنه من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.