قرار صارم.. روسيا تمنع سكّانها من تحويل أموال إلى الخارج
في محاولة لدعم الروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.
كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل 80% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.
ومع فرض الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، حظرا فوريا لأي تعامل مع المصرف المركزي الروسي، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين أن تشل تلك الخطوة قدرة موسكو على نقل الأموال.
وأوضحوا أنه من المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.
-
وكالة الطاقة الدولية تبحث تداعيات الغزو الروسي على إمدادات النفطفاتح بيرول: أعضاء الوكالة سينظرون في تحقيق استقرار أسواق الطاقة طاقة
-
بورصات الخليح تعكس مسارها وتغلق على ارتفاعالمؤشر السعودي يصعد 1.4% مسجلاً أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ 14 فبراير أسواق المال
-
العملات المشفرة.. خطوة أميركا المقبلة لمعاقبة روسياالروس يمتلكون 24 مليار دولار من العملات المشفرة عبر 12 مليون محفظة رقمية قصص اقتصادية