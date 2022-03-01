"سويفت" لم تقطع الاتصال مع بنوك روسيا بعد.. لهذا السبب
تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها
قالت شركة سويفت، اليوم الثلاثاء، إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتفق كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا يوم السبت على ضمان عزل بنوك روسية مُختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم.
وقالت سويفت في بيان، اليوم الثلاثاء، "سنلتزم دائما بقوانين العقوبات القابلة للتطبيق".
وأضافت "نتواصل مع هذه السلطات لفهم الكيانات التي ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، وسنقوم بفصلها (عن نظامنا) بمجرد تلقي تعليمات قانونية للقيام بذلك".
وتستخدم البنوك نظام سويفت، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية.
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