الهيئة المنظمة للبنوك في الصين: نرفض العقوبات على مصارف روسيا

قال رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين، قوه شو تشينغ، إننا نرفض فرض عقوبات مالية ضد روسيا خاصة تلك التي أعلن عنها من جانب واحد، لأنها لا تستند على أساس قانوني قوي ولن يكون لها آثار جيدة.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن بكين لن تنضم إلى الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية في فرض عقوبات مالية على روسيا.

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وتابع: "سنحافظ على التبادل الاقتصادي والتجاري والمالي بصورة طبيعية مع جميع الأطراف ذات الصلة".

وأوضح رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين: "فيما يتعلق بتأثيرات العقوبات على اقتصاد الصين وتمويلها، لم نرَ حتى الآن أي شيء مهم. لا يزال يتعين رؤيته، ولكن بشكل عام لا نعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير علينا. اقتصادنا وتمويلنا مستقر للغاية وقادرون على الصمود".

تعد الصين مستوردا رئيسيا للنفط والغاز الروسيين وهي الحكومة الوحيدة من بين القوى الكبرى التي امتنعت عن انتقاد هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأكد قوه شو تشينغ على معارضة بكين للعقوبات.

وتتواصل العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ الغزو، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف محافظة البنك المركزي الروسي نفسها، التي قالت إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.