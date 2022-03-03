المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي
منذ الأول من مارس
علق البنك المركزي الأوروبي نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل، وفقا لبيان صادر عن بنك إيطاليا.
يأتي ذلك نظرا لظروف السوق الحالية، وعدم قدرة المركزي الأوروبي على تحديد سعر الصرف مع توجّه الروبل لتكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
يُشار إلى أن سعر الصرف الأخير لليورو مقابل روبل قد تم نشره في الأول من مارس الماضي.
وقررت روسيا تعليق التداول في بورصة موسكو خلال الأسبوع الجاري، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفرضت روسيا عمولة نسبتها 30% على عمليات شراء العملات الأجنبية من قبل الأفراد على منصات تداول العملات، وفقا لما ذكره وسطاء.
وذكر الوسطاء أن هذه العمولة فرضها البنك المركزي الروسي وقام بتعميمها بخطاب على منصات التداول المرخصة.
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