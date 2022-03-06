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السودان يتسلم 20 ألف طن قمح من روسيا

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اقتصاد السودان

السودان يتسلم 20 ألف طن قمح من روسيا

وصلت إلى ميناء بورتسودان الجنوبي

دبي - العربية.نت

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تسلم السودان، اليوم الأحد، 20 ألف طن قمح من روسيا وصلت إلى ميناء بورتسودان الجنوبي.

وتأتي كمية القمح في إطار المنحة الروسية للشعب السوداني.

فيما أكد مدير صوامع البنك الزراعي جاهزية الصوامع لاستقبال كل الواردات من الحبوب، نقلاً عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأشار إلى إنشاء الصومعة ببورتسودان بقرض روسي في العام 1967.

يواجه المستهلكون أسعاراً أعلى للمنتجات المصنوعة من الذرة والقمح مع تقلص الإمدادات العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قفزت أسعار القمح بنحو 37%، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21% في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من 20% طوال عام 2021 بالكامل.

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