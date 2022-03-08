بوتين يوقع على قانون يسمح برفع المعاشات بشكل فوري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على قانون يسمح برفع المعاشات بشكل فوري.

يأتي ذلك فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها دول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

مادة اعلانية

وتسببت العقوبات بتراجع غير مسبوق للعملة الروسية وترافقت مع تجميد جزء من ودائع السلطات في الخارج ما يمنع البنك المركزي من دعم الروبل.