الحكومة الأوكرانية تحظر تصدير بعض المواد الغذائية

حظرت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم، وفي الوقت الذي تحاول فيه البلاد تأمين غذائها بعد الغزو الروسي لأراضيها.

ويتواصل الحشد العسكري الروسي في محيط العاصمة الأوكرانية كييف منذ أيام، ورجح العديد من المراقبين أن تدخلها القوات الروسية خلال أيام قليلة أو ساعات.

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وقررت الحكومة الأوكرانية، قبل يومين، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.

وأضاف القرار الصادر عن الحكومة مطلع الأسبوع، أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.