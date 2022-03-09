لبنان
مصرف لبنان ينفي توقف منصة صيرفة عن العمل
أكد تأمين الدولار دون سقف مقابل الليرة على سعر المنصة
نفى مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء، التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة صيرفة عن العمل.
وأكد المصرف أنه "مستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة".
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وكان المصرف أكد في وقت سابق أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر المنصة.
وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية.
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