.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موسكو: موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا

  • الخط
المركزي الروسيا اقتصاد روسيا مناسبة
البنك المركزي الروسي
روسيا و أوكرانيا

موسكو: موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت موسكو، اليوم الأربعاء، عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا.

كان عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا قد اقترح تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي بيان نُشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح أوروبا تواجه أزمة.. الحرب تجبر مليوني أوكراني على النزوح
اكتشف المزيد