موسكو: موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا

كشفت موسكو، اليوم الأربعاء، عن موافقة على خطوة أولى لتأميم الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا.

كان عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا قد اقترح تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك رداً على العقوبات المفروضة على بلاده.

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وفي بيان نُشر مساء الاثنين على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو "حرب" على مواطني روسيا.