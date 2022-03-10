البنك المركزي السعودي يمدد برنامج التمويل المضمون لمدة عام

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، عن تمديد فترة برنامج التمويل المضمون، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023.

وقال البنك في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.

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وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 13 ألف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.