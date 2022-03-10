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التضخم السنوي في المدن المصرية يرتفع إلى 8.8% في فبراير

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اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

التضخم السنوي في المدن المصرية يرتفع إلى 8.8% في فبراير

بلغ 7.3% في يناير على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 8.8% في فبراير شباط على أساس سنوي من 7.3% في يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت البيانات، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعا قدره 2% في فبراير مقارنة بشهر يناير.

وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 19.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، والفواكه بنسبة 5.5%، والحبوب والخبز بنسبة 2.2%، والمياه المعدنية والعصائر بنسبة 2.2%، والألبان والبيض بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%.

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