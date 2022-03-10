الكرملين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة.

وأضاف أن الاقتصاد الروسي يمر بصدمة.

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كان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد قال يوم الأربعاء، إنه ليس من الواضح مدى استمرار الاضطرابات في أسواق النفط.

وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية على موسكو.

وأضاف بيسكوف: "الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا وهي تخوض هذه الحرب بحكم الأمر الواقع"، فيما تسعى الحكومة الروسية إلى فرض إجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.

وفي سياق متصل؛ قال رئيس وزراء روسيا إن بلاده سنحدد قائمة السلع التي سيتم منع استيرادها وتصديرها.

وأضاف "بالنسبة للقمح سنعطي الأولوية للسوق الروسي، إجراءات انتقامية سنتخذها ضد الدول التي تحظر سفننا".