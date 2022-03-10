لافروف: "العم سام" لن يكون قادرا على تدمير اقتصاد روسيا
قال: لدينا الأسواق لتوزيع منتجاتنا في مجال الطاقة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن "العم سام" لن يكون قادرا على تدمير اقتصاد روسيا. في إشارة للولايات المتحدة الأميركية وحظرها للنفط الروسي وفرضها للعديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن روسيا لن تعتمد أبدا على الغرب كدول أو شركات.
وقال لافروف إن روسيا لا تستخدم الغاز والنفط كسلاح، ولديها الأسواق لتوزيع منتجاتنا في مجال الطاقة.
وأعلن الرئيس جو بايدن الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين، وأقر الكونغرس القرار أمس.
كان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد قال يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية على موسكو.
وأضاف بيسكوف: "الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا وهي تخوض هذه الحرب بحكم الأمر الواقع"، فيما تسعى الحكومة الروسية إلى فرض إجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.
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