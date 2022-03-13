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"التمويل الدولي" يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 15% في 2022

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اقتصاد روسيا

"التمويل الدولي" يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 15% في 2022

بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو

دبي - العربية.نت

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توقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنحو 15% بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو.

وأشار إلى أنه سيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.

وكان المعهد خفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نموا نسبته 3%.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات.

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