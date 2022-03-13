اقتصاد روسيا
"التمويل الدولي" يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 15% في 2022
بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو
توقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري بنحو 15% بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو.
وأشار إلى أنه سيكون لارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرات سلبية في الأسواق الناشئة.
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وكان المعهد خفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي لعام 2022 بمقدار 18 نقطة مئوية، بعد أن كان يتوقع في السابق نموا نسبته 3%.
وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات.
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