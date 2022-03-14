الإمارات تستهدف جذب 150 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعات الاقتصاد الجديد
بحلول عام 2030
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول عام 2030.
وأضاف أن الإمارات تدعم كل الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري، وبما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وانطلقت أعمال المنتدى في 11 الجاري، واستمرت ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.
وقال بن طوق إن "الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة، تم تطبيق جزء كبير منها"، مشيرا إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسة، من أبرزها الاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت مركزا رياديا عالميا على صعيد الاستراتيجيات والاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى عملها على ترسيخ ثقافة النمو الأخضر في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة.
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