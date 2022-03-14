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روسيا تخطط لحظر تصدير القمح والذرة والشعير حتى 30 يونيو

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روسيا و أوكرانيا

روسيا تخطط لحظر تصدير القمح والذرة والشعير حتى 30 يونيو

روسيا توسع دائرة حظر السلع الغذائية

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الاثنين، أن البلاد قد تحظر صادرات القمح والشعير والذرة في الفترة بين 15 مارس الجاري و30 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة أنها قدمت مقترحا للحكومة بفرض حظر مؤقت على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية"، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأعلنت روسيا، الخميس الماضي، عن حظر تصدير السيارات حتى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى وقف صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وقررت روسيا حظر تصدير الطائرات والمسيرات حتى نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا.

وقالت روسيا، إنها قد تحظر صادرات الحبوب لدول سوفيتية سابقة من 15مارس حتى 31 أغسطس 2022.

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