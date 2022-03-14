مصر تقدم موعد توريد القمح المحلي.. و6 ملايين طن مستهدفة

أعلنت وزارة التموين المصرية، اليوم الاثنين، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من يوم 15 في الشهر نفسه.

وأفادت الوزارة في بيان، أن هذا التحرك يهدف لشراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي بحلول نهاية موسم التوريد في أغسطس 2022.

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وحسب البيان، سيكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك ضمن خطط الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة التموين، أنها استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفة أن عددا كبيرا من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى تجهيز أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة لاستقبال القمح المورد من المزارعين.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.