معدل التضخم السنوي في قطر يسجل 3.99% خلال فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في قطر بنسبة 3.99% في فبراير 2022.

وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021.

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وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.

وحسب البيانات، جاء الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها "الترفيه والثقافة" بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع الخدمات الأخرى 3.33%.

فيما جاء التراجع الشهري نتيجة انخفاض 3 مجموعات رئيسية هي الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34%، والنقل 0.98%، والترفيه والثقافة بنسبة 3.37%.