اقتصاد قطر
معدل التضخم السنوي في قطر يسجل 3.99% خلال فبراير
جاء الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات سلعية
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في قطر بنسبة 3.99% في فبراير 2022.
وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى النقطة 100.89 في الشهر الماضي، مقابل 97.02 نقطة في فبراير 2021.
مادة اعلانية
وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في قطر بنسبة 0.26%، قياسا على شهر يناير السابق له.
وحسب البيانات، جاء الارتفاع السنوي للتضخم بسبب زيادة أسعار 9 مجموعات أبرزها "الترفيه والثقافة" بنسبة 22.16%، ثم النقل بنسبة 4.94%، والسلع الخدمات الأخرى 3.33%.
فيما جاء التراجع الشهري نتيجة انخفاض 3 مجموعات رئيسية هي الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34%، والنقل 0.98%، والترفيه والثقافة بنسبة 3.37%.
اقرأ أيضاً
-
دول عربية بين الأعلى في مؤشر الأمن الغذائي 2021العوامل الرئيسية:تكلفة الغذاءتوافر الغذاءالجودة والسلامةالموارد الطبيعية والقدرة على الصمودأعلى الدول في مؤشر الأمن الغذائي 2021أيرلندا 84النمسا ... أسواق العربية 1230
-
هل وصلت أسعار النفط إلى قمتها؟قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، إنه من الصعب القول بأن أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وصلت لقمتها عندما بلغت 130 دولارا ... نبض السوق
-
لهذه الأسباب.. تفوق أداء الأسواق العربية على نظيرتها العالميةقال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في شركة الرمز كابيتال إن وجود الأسواق العربية في منطقة بعيدة عن التوترات السياسية ساهم في انفصال ... نبض السوق
مادة إعلانية